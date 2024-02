 Polícia Militar realiza passagem de comando de unidade na Regional de Alta Floresta

Tenente-coronel Alessandro Souza Soares assume o 9º Comando Regional no lugar do coronel Benedito Sérgio Ferreira

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta terça-feira (06.02), a solenidade de transmissão de comando do 9º Comando Regional de Alta Floresta (791 km de Cuiabá). A cerimônia ocorreu no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).



O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Corrêa Mendes, presidiu a passagem do coronel Benedito Sérgio Ferreira para o tenente-coronel Alessandro Souza Soares, que assumirá a gestão da unidade.



Coronel Benedito assumiu a gestão da unidade por um ano e três meses. O 9º Comando Regional compreende os municípios de Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canãa do Norte e Colíder.



“O coronel Benedito oficial disciplinado, trabalhou de maneira eficiente e eficaz, isto está evidenciado na expertise adquirida ao longo da carreira militar como gestor de conflitos sociais e administrativos, realizando a gestão operacional otimizando os recursos humanos e logísticos”, destacou coronel Mendes.



Em seu discurso, o tenente-coronel Alessandro também enalteceu o trabalho prestado pelo coronel Benedito e destacou que continuará com ações ostensivas e preventivas para garantir a segurança da população da região.



“Parabenizo o coronel Benedito e todos os policiais militares do 9º Comando Regional pelo excelente trabalho preventivo e ostensivo em garantir a segurança da nossa população na região. Vamos dar continuidade às ações já realizadas pelos nossos militares e manter a aproximação da comunidade com nossa a instituição”, comentou o tenente-coronel Alessandro.

Wellyngton Souza | PMMT