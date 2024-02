Administração Municipal realiza entrada da décima Unidade Básica de Saúde reformada e ampliada com recursos próprios

Na tarde de segunda-feira, dia 5 de fevereiro, a Gestão Municipal realizou a entrega da décima Unidade Básica de Saúde. Localizada na Rua Paraná, nº 46, no bairro Cidade Alta. A unidade será responsável por atender uma população de 4 mil pessoas. A primeira-dama, Vilma Gamba, além de servidores públicos, secretários municipais, moradores e vereadores, prestigiaram a cerimônia.

Para a senhora Dulce de Moraes Gotardi, que há 30 anos reside no bairro, acompanhar a entrega desta unidade é gratificante, tendo em vista que foi reformada e ampliada com recursos próprios. “Estamos vendo onde estão sendo aplicados os impostos e isso é muito importante”.

Ainda segundo Dulce, além da alegria de ver seus impostos sendo revertidos em benefícios, a moradora destaca os bons trabalhos da Secretaria de Saúde. “Sempre que procuro atendimento médico sou bem tratada, não tenho do que reclamar”, afirma.

Para o presidente do bairro e do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Christian Lima, essa nova estrutura é um ganho importante para a comunidade. “Qualidade no atendimento e o local é salubre para os colaboradores. Para os habitantes é cada vez mais saúde. Agradecemos a Prefeitura e os profissionais da Secretaria de Saúde e também aos conselheiros de saúde”, pontua.

O prefeito Chico Gamba pontua que essa é a décima unidade que recebe melhorias com recursos próprios. “Estamos retornando os impostos em benefícios para nossa população. Essa obra representa o nosso compromisso com cada centavo arrecadado. Já foram dez e em breve vamos entregar a décima primeira. É mais saúde para nossa gente”, comemora.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação