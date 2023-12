Em processo de instalação, câmeras de vigilância darão mais efetividade nas ações das Forças de Segurança de Alta Floresta

Um estudo foi feito entre as forças de segurança para um mapeamento dos pontos onde existe a necessidade das câmeras, levando em consideração dois principais fatores.

Está sendo implantada em Alta Floresta uma central de monitoramento através do Programa Vigia Mais MT, onde um total de 146 câmeras serão instaladas em pontos estratégicos do nosso município. O Programa foi criado no Estado de Mato Grosso através da Lei nº 11.766 e tem o objetivo de captar imagens de vigilância e segurança eletrônica por meio de uma plataforma operacional dirigida.

Em entrevista para o Jornal O Diário, o Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Alta Floresta, Tenente Coronel Alessandro Souza, disse que os equipamentos já começaram a ser instalados e podem ser observados em alguns pontos do município. Segundo ele, as câmeras possuem altíssima tecnologia e parte delas permitem identificar caracteres e placas no monitoramento das ruas e rodovias. Além disso, toda característica analítica de inteligência artificial dará ao operador alertas para rápidas repostas às ocorrências. “Alta Floresta tem buscado essa integração junto ao Estado no que diz respeito a Segurança Pública e o melhoramento da entrega de serviço à nossa sociedade”, disse ele.

Laureano Antônio Barella, Administrador da Prefeitura Municipal, disse que ao todo serão instaladas 146 câmeras das quais 10 são de alta precisão e ficarão nas saídas da cidade, 10 speed que filmam 360 graus e 126 fixas. Ele explicou que a Prefeitura será responsável pela instalação, bem como a manutenção de todo o processo de conexão das câmeras. Um estudo foi feito em parceria com a PM, Corpo de Bombeiros, Politec e especialistas para um mapeamento dos pontos onde existe a necessidade da instalação dessas câmeras, principalmente levando em consideração dois fatores: a criminalidade e os acidentes de trânsito.

Segundo Laureano, após instalado, todos os órgãos de segurança pública incluindo a Guarda Municipal terão acesso a esse monitoramento, podendo utilizar o sistema para desenvolver as suas funções. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, poderá ter acesso às imagens para verificar a localidade exata de determinado acidente e analisar em termos de gravidade qual veículo será necessário encaminhar para atender a ocorrência. Além disso, devido ao equipamento possuir inteligência artificial, poderá registrar rapidamente incêndios e queimadas e com isso, dar maior agilidade aos militares no combate ao fogo. “Esse projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos munícipes de Alta Floresta; a nível municipal a prefeitura também tem o objetivo de utilizar esse processo para maximizar o efetivo e saber, por exemplo, se tem um buraco em determinada via para fazer o reparo”, disse ele, em entrevista ao Jornal O Diário.

Tanto o Coronel PM Alessandro como Laureano afirmaram que antes do ano acabar parte das câmeras já estarão ativadas e as expectativas é de que dentro de 60 dias todo o sistema de monitoramento já esteja implantado em nosso município.

Bruno Felipe

Jornal O Diário