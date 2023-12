Polícia Militar de Alta Floresta contará com o apoio de militares de Cuiabá para a operação Fim de Ano

A Polícia Militar de Mato Grosso lançou na última terça-feira (05 12), em todo o Estado, a Operação Fim de Ano com o principal objetivo de garantir a segurança pública neste mês de dezembro. Em Alta Floresta, o lançamento aconteceu no pátio do 8º Batalhão da PM, localizado na Rodovia MT 208.

Em entrevista para o Jornal O Diário, o Comandante Tenente Coronel Alessandro Souza disse que, com essa operação, o policiamento nas ruas será intensificado, seguindo os índices criminais de cada setor. Ele explicou que a operação é realizada nesta época do ano justamente porque é um período de grande movimentação de pessoas na parte comercial da cidade, além de ser um período de férias escolares e de celebrações por parte das famílias, o que gera um impacto na demanda dos atendimentos da polícia. “Nós temos uma ordem de operação vigente nesse período de 1 mês de intensificação de ações, especialmente nessas áreas comerciais, áreas bancárias, de funções financeiras, para a polícia militar continuar mantendo esse bom trabalho, essa entrega de serviço, esse atendimento a nossa sociedade aqui na cidade de Alta Floresta bem como nos demais municípios que compõem a nossa regional”, disse ele.

Sobre o aumento do efetivo nas ruas, Tenente Coronel Alessandro informou que a otimização do plano de trabalho já tem ocorrido com a destinação de policiais atuando em uma jornada extraordinária, além disso, o município receberá o apoio de policiais militares vindos da capital Cuiabá. Concomitante a essa operação, na semana que vem dará início a mais uma fase da Operação Integrada RISP – Região Integrada de Segurança Pública com ações pontuais, nos locais onde o crime está mais presente.

“Todo o efetivo do estado de Mato Grosso ele está parado nesta atenção para a operação fim de ano, então hoje aqui em Alta Floresta nós temos a nossa Agência Regional de Inteligência, a Força Tática uma unidade especializada e o nosso serviço ordinário; toda a segurança pública ela está atenta a operação fim de ano porque a gente sabe que é um momento que a polícia militar é muito mais demandada devido ao aumento desses indicadores criminais que acontecem geralmente nesse período de festas”, concluiu o Coronel PM Alessandro. Vale ressaltar que a operação fim de ano é dividida em duas fases, a primeira voltada para o período natalino (entre os dias 16 e 25 de dezembro) e a segunda fase voltada para o período de ano novo (entre os dias 26 de dezembro e 01 de janeiro).

Bruno Felipe

Jornal O Diário