10 lindas mulheres concorrem a coroa de Miss Alta Floresta

O Miss Alta Floresta está marcado para acontecer neste sábado, 18 de novembro em Alta Floresta. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e apoio do deputado estadual Faissal Calil.

O último concurso de Miss aconteceu em 2018, onde elegeu como Miss Alta Floresta, Carolina Back Machado. Este ano o evento foi retomado pela Secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado e terá dez (10) candidatas disputando a coroa da mulher mais bela, empoderada e que vai representar o município na etapa estadual que acontecerá em março de 2024.

O nome da vencedora será revelado em uma cerimônia de gala para 300 convidados. A vencedora receberá a coroa, faixa de representante oficial do município e mais cinco mil reais em dinheiro. A 2ª e 3ª colocada receberá a faixa de Miss Simpatia e Miss Elegância respectivamente.

As Candidatas a Miss são:

Camile Barboza de Araújo, Daniely Tristão, Eduarda Biatris Haubricht Faustino, Fernanda Wellen Grade, Kaliane de Oliveira Araújo da Silva, Kamili Horrana Alexandrino, Maria Eduarda Barboza de Araújo, Sianne Buchmann, Thais Caroline Araújo de Freitas e Thayna Cristiny Oliveira Barros.

As torcidas das candidatas poderão acompanhar o evento ao vivo pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Juventude. A transmissão ao vivo acontecerá neste sábado, 18, a partir das 20:30. Acompanhem as redes sociais oficiais para conhecerem as candidatas e torcer por sua favorita! @cultura.altafloresta.

A nova Miss Alta Floresta é uma mulher que deve estar conectada com os projetos sociais, trabalhar em prol de algo maior, de uma sociedade mais justa e igualitária. A Miss ela não é só uma mulher bela, mas deve ser simpática, agregar valores e precisa ter uma causa para defender. A nova Miss deverá colocar o cargo a serviço de causas nobres da sociedade.

Dionéia Martins