Sema realiza 347 atendimentos sobre Cadastro Ambiental Rural no Mutirão Ambiental vale do Teles Pires

Equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou 347 atendimentos a produtores rurais e responsáveis técnicos sobre Cadastros Ambientais Rurais (CARs) durante mutirão ambiental Vale do Teles Pires. O evento ocorreu entre os dias 7 e 9 de novembro em Alta Floresta e foi organizado pelo Sindicato Rural de Carlinda.



O atendimento englobou os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta. Ao todo, 98 responsáveis por Cadastros Ambientais Rurais da região procuraram a Sema para tirar dúvidas e realizar consultas sobre pendências relativas a um ou mais CAR, visando a regularização de seus processos na Sema.



Dez municípios já receberam as edições de mutirões ambientais em 2023, totalizando 3.201 atendimentos sobre Cadastros Ambientais Rurais.



Os mutirões aconteceram em Barra do Garças, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Sinop, Sorriso, Diamantino, São Felix do Araguaia, Cáceres, Tangara da Serra e Alta Floresta e atenderam diversas cidades da região dos municípios sedes.



Foram 78 municípios atendidos pelos mutirões ambientais com uma organização excepcional dos sindicatos rurais, destaca a secretária Adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto.



“Se nós não tivéssemos vindo para o campo não tínhamos conversado com tantos produtores rurais, aberto esta interlocução com os responsáveis técnicos que precisam estar alinhado com o analista da Sema que faz a análise do processo do CAR para que a gente possa finalizar este processo, validar o cadastro e também oportunizar produtores que estejam embargados a desembargar sua área após a validação do CAR”.



Os mutirões ambientais realizados em 2023 foram organizados pelos sindicatos rurais de municípios envolvidos e tiveram a parceria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Sema, Sindicatos Rurais dos municípios envolvidos, Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Câmaras de Vereadores, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Associação de Pequenos Produtores e prefeituras da região.



Mutirão Ambiental

O mutirão ambiental tem objetivo de aumentar o número de proprietários com processos regularizados na Sema e com a validação dos cadastros. Com o CAR validado, o produtor tem benefícios como acesso ao crédito e maior aceitação da produção no mercado.



Além do atendimento presencial e individualizado, os eventos contaram com palestra sobre regularização do imóvel rural e reuniões sobre o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar) Assentamentos, além do plantio de árvores com mudas doadas pelo Instituto Ação Verde.

Renata Prata | Sema/MT