Campanha Natal Solidário supera expectativa e arrecada 18 mil quilos de alimentos

Realizada no sábado, dia 11 de novembro, a Campanha Natal Solidário arrecadou alimentos não perecíveis que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa foi uma ação do Lions Clube, com apoio da Família Rotária, Tiro de Guerra, Prefeitura e imprensa local.

A campanha também contou com colaboração da Apae, C.E.E.D.A., Fazenda Esperança, Casa Espírita Amigos da Paz, Cometa Motocenter, Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Moradora do Jardim Araras, Claudinéia Ferreira Batista, explica porque contribuiu com a campanha. “É um gesto de amor, de carinho, de empatia pelo próximo. Muitas pessoas estão passando por dificuldade e ajudar é sempre bom”, pontua.

O coordenador do Natal Solidário, Marcos Gallo, destaca a importância da participação da sociedade. “Essa é uma campanha tradicional e são essas pessoas voluntárias que fazem a diferença. Tínhamos uma expectativa de arrecadar 15 mil quilos”. Foram utilizados 40 veículos e participação de 160 pessoas voluntárias, onde foram arrecadados 18 mil quilos de alimentos, que totalizaram 1 mil cestas básicas.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Mariney Munhoz, faz um agradecimento as entidades e voluntários envolvidos. “Agradeço ao Lions Clube e todos os associados. Também agradeço as instituições envolvidas na arrecadação de alimentos, e a sociedade que contribuiu doando esses alimentos para a montagem de cestas básicas”, finaliza.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação