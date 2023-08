Prefeitura de Apiacás entrega caminhões para as Secretarias de Obras e Urbanismo

O prefeito Júlio César, junto com a vice-prefeita Fabiana, secretários e vereadores entregaram para a Secretaria de Obras um caminhão comboio no valor de R$ 584.500,00 reais, emenda essa do deputado federal Juarez Costa e um caminhão para a Secretaria de Urbanismo no valor de R$ 435.000,00 reais com recurso próprio.

O prefeito Júlio César, parabenizou a equipe que deu andamento ao processo de compra dos caminhões e afirmou que os veículos vão contribuir com os trabalhos que já são realizados na cidade e nas estradas. “ Quero agradecer toda equipe da prefeitura municipal, desde os que realizam o processo de compra, até a equipe do urbanismo e Obras que vem desenvolvendo um bom trabalho. Quando trabalhamos juntos quem ganha é o município e a população, quero agradecer o apoio do Câmara Municipal de Vereadores, o Deputado Federal Juarez Costa e o nosso Governador Mauro Mendes”. Diz o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Pessoa, agradeceu o empenho do prefeito, que vem se dedicando na busca de recursos para o município. “ Quero agradecer o prefeito Júlio pela dedicação, que ele está tendo com nosso município, sei que seu trabalho é sério na busca de melhorias para Apiacás, tenho que agradecer também a grande parceria que temos com os nossos vereadores, pois os mesmos estão sempre apoiando nossas ações. Não posso deixar de parabenizar os nossos servidores, esses sim fazem a diferença na nossa gestão. A todos meu muito obrigada”. Afirma a vice-prefeita.

O presidente da Câmara Municipal, Valdomiro Bernardes, esteve junto com a vereador Vilceles e Caroline na entrega dos caminhões, e falou sobre a importância do Legislativo e Executivo trabalharem juntos. “ Quando trabalhamos juntos quem ganha é Apiacás, por isso cada conquista da gestão municipal é nossa da Câmara também, que votamos aprovamos e apoiamos as ações que vem para trazer desenvolvimento para nosso município”. Ressalta o presidente da Câmara.

Driely Melo

Assessoria