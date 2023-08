Programa da Seduc para melhoria de índices educacionais ganha destaque em eventos nacionais

O programa Educação 10 Anos, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc), tem ganhando destaque nacional em eventos educacionais realizados neste mês de agosto. Formado por 30 políticas educacionais e mais de 130 ações, o plano visa colocar a educação pública do Estado entre as 10 melhores do país até 2032.



Desde o último domingo (06.08) até esta quarta-feira (09), Mato Grosso sedia, em Cuiabá, o 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com apoio do Governo do Estado. Já na quinta e sexta-feira (10 e 11), o município de Chapada dos Guimarães sedia a II Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação.



“O programa é um exemplo do comprometimento do Estado em elevar a qualidade da educação e garantir um futuro promissor para os estudantes e os dois eventos nacionais que estamos sediando em Mato Grosso também focam uma década com o compromisso em trilhar o caminho certo para o desenvolvimento educacional, assim como já fazemos desde a implantação do Educação 10 Anos”, destaca o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.



O gestor ressalta que os debates centrais dos eventos demonstram que Mato Grosso está no caminho certo em relação à educação pública.



“Asseguramos o compromisso em proporcionar uma educação de qualidade e transformadora para os estudantes da Rede Estadual e também as municipais, por meio do regime de colaboração”, afirma.



Desde o início da gestão do governador Mauro Mendes, a Seduc vem trabalhando políticas e ações para o aprimoramento da educação pública, entre elas a valorização dos profissionais da educação, a implementação de políticas inclusivas, o fortalecimento da gestão educacional, gestão compartilhada e na recuperação da aprendizagem.



A valorização dos professores e demais profissionais da educação também foram pontos de avanços. Reconhecendo a importância desses profissionais para a qualidade do ensino, a Seduc investiu em formação continuada, melhoria das condições de trabalho e valorização salarial, com destaque para o decreto que regulamentou a gratificação anual por eficiência e resultado dos profissionais da Educação Básica.



“Além disso, investimos em educação integral e cada vez mais inclusiva, promoção da acessibilidade nas escolas, garantia de um ambiente acolhedor, implementação de políticas eficientes, otimização dos recursos disponíveis e o fortalecimento da participação da comunidade escolar na tomada de decisões”, observa o secretário.



A Rede Estadual também passou a contar com o Sistemas Estruturado de Ensino, plataformas digitais como o Mais Inglês MT, Ciência em Show, apostilas e livros impressos e atualizados a cada bimestre, Chromebooks para estudantes, robótica educacional, tecnologias em sala de aula como internet banda larga e Smart TVs, programas como Estudante Nota 10 e Intercâmbio MT no Mundo, entre outras ações.



“Fazemos educação pública com planejamento, compromisso e investimento”, finaliza Alan Porto.

Rui Matos | Seduc-MT