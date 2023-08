Prefeitura de Alta Floresta, recebe equipe da AGER para debater sobre Audiência Pública

O Secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino, recebeu na tarde desta terça-feira (08 de agosto), a Superintendente Reguladora de Ouvidoria, Clarice Zunta e o Diretor Regulador de Ouvidoria da AGER, para debaterem sobre a Audiência Pública que o órgão regulador irá realizar no município em novembro.

Os representantes da Agência Reguladora explanaram sobre alguns dos temas que serão abordados na Audiência e que são de competência do órgão tais como: Concessões de Rodovias; Saneamento; Energia Elétrica; Ferrovias; Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros e Direitos do Idoso no Transporte Intermunicipal, por exemplo.

Os temas que serão abordados são de interesse de toda a população, que será convidada a participar desta Audiência Pública que contará também com a presença de Senadores, Deputados, Prefeitos e Vereadores de toda a região circunvizinha de Alta Floresta, e em breve será divulgada data e local.

Participaram também da reunião o Administrador na Sec. de Governo, Gestão e Planejamento, Carlos Nascimento e o Diretor de Cerimonial, Severino Júnior.

Núcleo de Comunicação