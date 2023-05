Prefeitura de Matupá gasta R$ 1 mi com shows; R$ 550 mil só Leonardo

O prefeito Bruno Mena, de Matupá, cidade do Nortão com 20 mil habitantes, autorizou o município a gastar cerca de R$ 1 milhão com cachês de artistas nacionais na exposição agropecuária, a Expomatupá-2023, que acontece de 30 de junho a 3 de julho.

A prefeitura está custeando despesas para apresentação das duplas Pedro Paulo & Alex, que se apresenta em 1º de julho; e Matheus & Kauan, no dia 2. Somente com cachê do sertanejo Leonardo, que fará show de menos de duas horas em 3 de julho, o município irá pagar R$ 550 mil.

Romilson Dourado

RD News