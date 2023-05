Menores são detidos por uso de drogas e comportamento suspeito

Nesta terça-feira, 16, a Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência de uso ilícito de drogas no centro de Alta Floresta. Segundo relatos, a PM recebeu informações sobre dois indivíduos, identificados como N.G.V.B, de 15 anos, e J.G.C.B, também com 15 anos. Os dois estariam em uma bicicleta, rondando as ruas dos setores J e H, com a provável intenção de observar as residências para posteriormente praticarem atos infracionários.

Durante rondas nos setores J e H, a equipe da PM flagrou os menores em atitudes suspeitas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens tentaram escapar correndo e se esconderam em uma moita alta de capim na beirada da Rua H5, em um local de pouca luminosidade. Os PMs fizeram a detenção dos menores em posse de uma bicicleta de marca “Trial” de cor roxa tipo feminina, sem número de identificação. Com um dos menores foi encontrado um cigarro de maconha.

Quando interrogados, os adolescentes disseram que estavam apenas andando e decidiram parar na Rua H5 para fumarem um único cigarro de maconha. A PM tentou ligar para as genitoras dos menores, mas não encontrou resposta. A equipe entrou em contato com o Conselho Tutelar, mas foi informada que, devido a um acordo entre as forças de segurança públicas, o Conselho não se faz mais presente nesses casos.

Diante dos fatos, ambos os menores foram encaminhados à DelPol sem lesões corporais, juntamente com a bicicleta, para as devidas providências que o caso requerer. A PM permanece em alerta para evitar possíveis roubos ou furtos no centro da cidade.

Da redação

Jornal O Diário