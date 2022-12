Alunos da Escola Trenzinho Mágico se despediram da Educação Infantil em noite de formatura

Erni explicou que foi uma semana intensa, mas a emoção maior era saber que teria que se desligar dos alunos queridos que permaneceram por muito tempo na instituição.

Na noite deste sábado, dia 03 de dezembro, a Escola Municipal Trenzinho Mágico promoveu a formação das turmas da Educação Infantil que abrangem o Maternal II, Pré I e Pré II. Ao todo, 40 crianças se formaram e vale frisar que muitas delas estudam na mesma instituição há mais de três anos. O evento foi realizado nas dependências do colégio Vicente Francisco, localizado no bairro São José Operário, devido ao espaço ser maior.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a diretora da instituição, Erni Batirolla, explicou que foi uma semana intensa para a preparação do evento, mas a emoção maior era saber que teria que se desligar dos alunos queridos que permaneceram por muito tempo na instituição. “Foram momentos de muita ansiedade, a semana toda nos preparativos, coração bateu muito forte porque é uma emoção muito grande a gente perceber que essas crianças estão saindo da escola e vão para o ensino fundamental, para nós é um aperto, mas para eles é um ganho”, disse ela.

A família de cada aluno formando se fez presente no evento, além de convidados especiais e comunidade escolar. As turmas fizeram algumas apresentações artísticas no palco principal e emocionaram o público presente. Vale lembrar que agora os alunos seguem para o Ensino Fundamental e novas crianças deverão ingressar na instituição no ano que vem. De acordo com a unidade escolar, as vagas já estão abertas desde o mês de novembro e ainda há possibilidade de abertura de novas turmas. Os responsáveis devem procurar a Secretaria de Educação, localizada no setor A, trazendo consigo copias de documentos pessoais, das 07 às 13 hrs. “Agora eles irão para o primeiro ano do ensino fundamental, eles vão se desligar da educação infantil. Foram anos maravilhosos com as crianças”, concluiu Erni.

Bruno Felipe

Jornal O Diário