A Gestão Municipal de Apiacás assinou o maior convênio de obras de drenagem e pavimentação asfáltica da história de Apiacás, nesse início de dezembro a prefeitura licitou a obra de pavimentação em 23 ruas de 3 bairros da cidade. No bairro Bom Jesus 1 o convênio assinado é no valor de R$ 3.602.919 reais, sendo R$ 2.882.335 reais do Governo do Estado e R$ 720.583,00 contrapartida da Prefeitura. Ao todo 9 ruas serão asfaltas: Rua Pará, Rua Ouro Verde, Rua São Luiz, Rua Umuarama, Rua Rui Barbosa, Rua Santa Rosa, Rua Goiás, Rua Murumbas e Rua Porto Alegre.

Já nos Bairros Bom Jesus 2 e 3 o valor do convênio assinado é de R$ 4.697.184,00 reais, no qual R$ 3.757.747,00 serão do Governo do Estado e R$ 939.436,84 serão de contrapartida da Prefeitura Municipal. As ruas que serão contempladas são: Rua Cáceres, Rua Nobres, Rua Rondonópolis, Rua Sinop, Rua Colíder, Rua Guarantã, Rua Campo Grande e Rua Juara, além da Avenida Primeiro de Maio, Rua Cuiabá, Rua Alvorada e Rua Paulo Germano.

Segundo o prefeito municipal, Sr. Júlio César, esse sem dúvida é o maior convênio assinado para a obra de pavimentação com drenagem da história de Apiacás. “ Quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo de bom em nosso município. Agradeço a grande parceira que temos com o nosso governador Mauro Mendes que tem olhado com carinho para a nossa cidade, faço questão também de agradecer os deputados estaduais, federais e senadores. Tudo isso é fruto do trabalho de quem acredita no desenvolvimento de Apiacás e buscamos um município cada vez melhor”. Diz o prefeito.

A Sra. Fabiana Pessoa, vice-prefeita, diz estar muito feliz com tantos resultados positivos que vem sendo alcançados pela gestão. “ Sei do grande esforço que o prefeito Júlio vem tendo para buscar parcerias pensando sempre no desenvolvimento de Apiacás, esse ano de 2022 sem sombra de dúvidas foi muito positivo e com certeza 2023 será ainda melhor. Quero agradecer ao governador Mauro Mendes, ao secretário da SINFRA Marcelo Padeiro que têm feito a diferença em Apiacás”. Afirma a vice-prefeita.

A gestão municipal vem fazendo a diferença na vida da população, pois com o asfalto pronto deixar de ter problemas com poeira e, consequentemente doenças respiratórias, proporcionando assim mais qualidade de vida ao cidadão, além da valorização dos imóveis. Essa é a gestão de responsabilidade do Prefeito Júlio e da Vice- Fabiana.

Assessoria de imprensa: Driely Melo