Número de roubos e furtos aumentam nas últimas semanas em Alta Floresta

A Polícia Militar de Alta Floresta tem registrado um aumento considerável nas ocorrências de roubos e furtos em nosso município. De acordo com levantamento feito pela equipe do Jornal O Diário, somente nos últimos dias, mais de 05 roubos/furtos foram registrados em Alta Floresta.

Um desses roubos aconteceu no Setor Industrial e a vítima é funcionário de uma empresa de autopeças e mecânica de motos. De acordo com as informações, quando ele se deslocava para o banco com depósitos da referida empresa, foi abordado por dois suspeitos próximo a ponte localizada na Avenida Mato Grosso. Os meliantes estavam em uma motocicleta a qual a vítima não soube informar a marca ou modelo, informou apenas que o garupa apontou uma arma de fogo de cor prateada em sua direção. Após o fato, os dois saíram sentido rotatória da Cidade Alta. Uma quantia de aproximadamente R$10.000,00 entre dinheiro e cheque foram subtraídos pelos criminosos.

O outro fato ocorreu na Caixa Econômica Federal quando o vigilante da agência encontrou o forro de gesso arrombado. No corredor que dá acesso a sala da tesouraria, a placa de gesso também estava danificada, mas não foi possível certificar se o cofre havia sido arrombado, haja visto que a porta de acesso estava trancada. Em uma varredura na parte externa da agência, foi encontrado um buraco na parede de alvenaria e uma placa de ferro na cor azul escondendo o referido buraco. De acordo com as informações, nenhum dinheiro foi levado.

Na quarta-feira, a PM prendeu um homem após o mesmo subtrair a carteira de uma pessoa que estava na praça. A guarnição foi informada por populares de que o suspeito estava em um bar da rua “f”. De posse das informações, a PM se deslocou até o local e o homem foi encontrado neste bar tentando se esconder no interior de um banheiro. Indagado acerca do roubo, o suspeito assentiu que tomou a carteira da vítima mediante uso de força física. Naquela ocasião, a vítima havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao hospital regional de alta floresta, já que apresentava lesões nos braços e pernas, além de um corte profundo no antebraço. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para as providências cabíveis. Vale ressaltar que este suspeito apresentava diversas lesões antigas no braço direito, pé esquerdo, joelho direito e no rosto. Segundo o próprio suspeito, ele teria sido agredido há cerca de uma semana atrás, em decorrência de um desentendimento com traficantes locais.

Um dos casos mais recentes ocorreu em uma boate conhecida como “Chalé”. A vítima relatou que estava em seu estabelecimento comercial juntamente com funcionários e quando estavam se preparando para encerrar o expediente, três homens chegaram em duas motocicletas e empunhando armas de fogo anunciaram o assalto. Do local, os suspeitos subtraíram cerca de dois mil reais em moeda corrente e alguns litros de whisky. Após o crime, os suspeitos deixaram o local tomando rumo ignorado. A PM fez rondas no intuito de localizar os criminosos, porém não obteve êxito.

Bruno Felipe

Jornal O Diário