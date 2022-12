Nininho participa da entrega de R$ 282 milhões em maquinários, veículos e ônibus escolares

Os maquinários e veículos que o governo de Mato Grosso entregou nesta quinta-feira (1/11) são fundamentais para fomentar a agricultura familiar e tornar o transporte de alunos mais eficiente, confortável e seguro nos 141 municípios. Um dos principais parceiros políticos do governador Mauro Mendes, o deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD) participou do evento realizado na Arena Pantanal. É um investimento histórico que totaliza R$ 282 milhões.

Nesta etapa, foram repassados aos prefeitos 342 ônibus escolares, 7 mil notebooks, 12 pás carregadeiras, 37 rolos compactadores, 15 picapes, 30 caminhonetes, 27 tratores, 8 motoniveladoras, 7 escavadeiras hidráulicas e 7 caminhões. “Os municípios estão recebendo um reforço importante em Infraestrutura escolar e agricultura familiar. Com certeza, o nosso povo agradece mais essa ação da gestão eficiente e realizadora de Mauro Mendes”, enaltece Nininho.

O deputado é responsável pela articulação de equipamentos e veículos para dezenas de municípios. O prefeito de Nova Xavantina, João Bang, e os vereadores Ailton e Edmundo receberam um ônibus escolar e uma patrulha agrícola. “Somos gratos ao deputado Nininho por mais esse aporte de investimentos para Xavantina. Vai ajudar a fortalecer ainda mais os serviços e as ações que já oferecemos. Também agradeço ao governador Mauro Mendes pela sensibilidade como o nosso povo”, pontua João Bang.

AGRICULTURA FAMILIAR

Nininho também teve a oportunidade de articular uma patrulha agrícola — composta por trator, carreta e grade aradora — para o Assentamento São Caetano, em Guarantã do Norte. “É um implemento que vai ajudar muito os pequenos produtores da nossa região, fundamental para ajudar o agricultor familiar a produzir e gerar renda”, relata o vereador Demilson, liderança do Assentamento Páscoa IV que apresentou a demanda a Nininho.

Recentemente, o deputado municipalista fez uma visita ao Assentamento Páscoa IV e conheceu as necessidades das famílias que vivem nos assentamentos do entorno. “Com certeza, essa patrulha vai facilitar o preparo da terra e melhorar a produção agrícola, gerando mais renda e qualidade de vida”, relata Nininho. “Através dessa parceria com o governador Mauro Mendes, vou continuar trabalhando para levar muitos investimentos aos municípios de Mato Grosso”, acrescenta.

Sérgio Ober

Assessoria