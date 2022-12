Rede de enfrentamento à violência contra a mulher é formalizada em evento na Câmara

Nos últimos anos diversas ações foram realizadas para melhoras os atendimentos dessas vítimas, sendo que uma delas foi a criação de uma sala de atendimento à mulher.

Ocorreu na noite da última terça-feira, dia 22 de novembro, a formalização da Rede de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher em Alta Floresta. O evento ocorreu nas dependências do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha e contou com representantes de cada categoria que compõe a Rede de Enfrentamento, dentre eles, representando o Poder Judiciário, a juíza de direito Dra. Milena Ramos de Lima; representando o Ministério Público, o Promotor de justiça Daniel Luiz dos Santos; representando a 8ª Subseção da OAB em Alta Floresta, a advogada Dra. Aparecida Scatambuli Sicut; pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a Delegada Ana Paula Reveles Carvalho; a Secretária de Assistência Social de Alta Floresta, Sra. Mariney Viana de Araújo Munhoz; representando o Poder Legislativo, a vereadora Francisca Ilmari Teixeira. Além de representantes de igrejas e clubes de serviço como o Lions e Rotary Clube.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a Delegada Ana Paula disse que essa rede de atendimento às mulheres vítimas de violência já existe em Alta Floresta de modo informal há muitos anos, sendo que as instituições já trabalham de forma sinérgica fazendo o primeiro atendimento e dando sequencia criminal para responsabilização do agressor. “Hoje de fato essa rede está sendo formalizada; a rede proporciona para os integrantes estarem sempre melhorando e aperfeiçoar o atendimento; é um marco muito importante na data de hoje”, disse ela. A Doutora salientou ainda que nos últimos anos diversas ações foram realizadas para melhorar os atendimentos dessas vítimas, sendo que uma delas foi a criação de uma sala de atendimento à mulher, melhorando de forma considerável o acolhimento às vítimas. Ela disse que isso colaborou para que mais denúncias fossem feitas, já que as mulheres se sentem mais à vontade para fazer as denúncias.

Um dos principais incentivadores e fomentadores desta rede de enfrentamento foi o promotor Daniel Luiz que articulou iniciativas para unir todas as instituições numa só rede de atendimento. “Um evento como esse mostra a força e unidade desses órgãos, todos trabalhando no mesmo sentido e com o mesmo objetivo, ou seja, existe defesa da mulher vítima de violência na cidade de Alta Floresta, os poderes constituídos estão atentos”, disse ele, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

