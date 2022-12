Sala ‘abandonada’ no terminal rodoviário está sendo usada por moradores de rua

A sala, na verdade, se trata de uma antiga lanchonete que está desativada.

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Leonice Klaus cobrou a solução imediata de alguns problemas encontrados no Terminal Rodoviário de Alta Floresta. Em sua fala na tribuna, Leonice disse que foi chamada até o local, pois existe uma sala que, em tese, está fechada, porém, moradores de rua estariam a utilizando como moradia. A sala, na verdade, se trata de uma antiga lanchonete. “Eu cutuco aqui a Assistência Social para que por favor, faça uma visitinha até lá, vê o que está acontecendo, porque não tem condições”, disse a vereadora.

Através de imagens registradas pela própria parlamentar, é possível ver algumas peças de roupas e alguns materiais no interior da sala, a qual possui apenas cadeiras abandonadas. “Ela está fechada e infelizmente usada pelos mendigos”, disse Leonice. Além disso, a vereadora também cobrou a reforma dos banheiros daquela unidade, uma vez que eles estão desativados e recentemente, a prefeitura precisou encaminhar dois banheiros químicos para o local.

Contudo, a vereadora cobra a reforma dos banheiros fixos que se encontram deteriorados. Ela disse que presenciou algumas situações constrangedoras vividas por passageiros que aguardavam pela saída dos seus ônibus. “Isso é grave e eu espero que seja tomado providências”, concluiu ela. Nesta quarta-feira, a vereadora Ilmarli Teixeira também esteve nas dependências da rodoviária para ver de perto a situação.

Segundo ela, as condições do prédio estão insalubres e precárias, colocando em risco a vida dos cidadãos. “Lamento as condições desse espaço reservado a atender e receber pessoas de todos os estados e municípios; providências urgentes e necessárias precisam ser tomadas”, disse a parlamentar. A equipe do Jornal O Diário tentou contato com o atual diretor da unidade, mas a informação é de que ele está de férias. A Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal (ASCOM) informou que o Terminal Rodoviário está passando por um processo de adequações.

Em nota, a equipe da assessoria da Prefeitura informou ainda que sobre a referida sala citada na matéria será feita a substituição das fechaduras que estão danificadas, para garantir que as portas fiquem trancadas evitando ser invadidas e ocupadas por terceiros. Além da troca das fechaduras que foram solicitadas e está programada para esta sexta-feira (25), o espaço deve passar por uma limpeza geral.

Sobre os banheiros, a reforma está em andamento, mas a informação é de que houve a falta de alguns materiais, por isso o processo deverá atrasar e seguirá nas próximas semanas.

Bruno Felipe / Jornal O Diário