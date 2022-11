Prefeitura lança programa Mais Saúde Alta Floresta para reduzir fila reprimida de exames e consultas

Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de novembro, foi realizado o lançamento do Programa Mais Saúde Alta Floresta que pretende reduzir a fila de espera de pacientes que aguardam por consultas e exames no município. Participaram do lançamento o Prefeito de Alta Floresta Chico Gamba, a Primeira Dama Vilma Gamba, representantes do Conselho Municipal de Saúde, o Secretário de Saúde José Aparecido e alguns vereadores. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o Prefeito Chico Gamba, disse que aproximadamente 10 mil pacientes aguardam por esses exames, sendo que essa demanda reprimida foi agravada com a pandemia do novo coronavírus.

Chico ressaltou que foi feito o credenciamento junto com hospitais particulares do município para conseguir atender os pacientes. Serão atendidas 43 especialidades, entre consultas e exames. “Criamos esse programa para que a gente consiga então dessa forma dar esse atendimento para as pessoas do nosso município porque nós entendemos que o bem mais precioso que temos na vida é a nossa saúde; sabemos que tem muita coisa para ser melhorada na saúde, mas na medida do possível vamos melhorando para ter uma saúde de mais qualidade no nosso município”, disse Chico, em entrevista. O Prefeito ressaltou que, pelo levantamento, a demanda de atendimentos terá um custo de R$03 Milhões, sendo que R$02 Milhões já foram destinados e conforme o andamento destes atendimentos, serão destinados mais recursos.

Conforme Chico, os atendimentos já iniciaram no município. Lembrando que a própria Secretaria de Saúde entrará em contato com os pacientes, mas caso alguém esteja nesta lista e gostaria de confirmar se haverá atendimento, é necessário procurar a Secretaria de Saúde de Alta Floresta, localizada em frente à loja Martinello. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o Secretário de Saúde José, disse que a expectativa é de que em torno de 04 meses cerca de 70% dessa demanda já seja resolvida. “Isso para nós é um ganho muito grande; esse programa tem um período de 01 ano de duração”, disse ele.

Bruno Felipe / Jornal O Diário