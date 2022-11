PRF divulga balanço da Operação Proclamação da República 2022 em MT

Na semana do dia 11 de novembro até o dia 15 do referido mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Proclamação da República 2022.

Muitos motoristas aproveitam o feriado prolongado para viajar, com isso há o aumento do fluxo de veículos e de ônibus em rodovias e estradas federais do Brasil. Neste sentido, a PRF tem a missão de reforçar o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, com o intuito de diminuir a violência no trânsito e a consequente quantidade de feridos e mortos.

Segurança Viária

A instituição reforçou o efetivo e direcionou o foco na segurança viária, sem abrir mão do enfrentamento à criminalidade no período da Operação. Durante os cinco dias de Operação, a PRF flagrou 19 motoristas dirigindo sob efeito álcool. 130 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 27 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 207 infrações de ultrapassagem.

Acidentalidade

Foram contabilizados 29 acidentes, sendo 3 graves. 13 pessoas ficaram feridas e 1 morte foi registrada. Durante o feriado de Proclamação da República em 2021, a PRF registrou 27 acidentes, sendo 11 considerados graves. 23 pessoas ficaram feridas e 2 morreram.

Criminalidade

Durante a operação em 2022, a PRF apreendeu mais de 43 kg de entorpecentes e 1 veículo com registro de roubo/furto foi recuperado.

Assessoria