Homem ataca Policial Militar com arma branca durante abordagem em Alta Floresta

O suspeito sacou uma faca que estava em um suporte em seu cinto e tentou investir contra o 3° Sargento PM Donatoni.

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou nesta quarta-feira, dia 16 de novembro, uma ocorrência de ameaça, resistência à prisão e desacato, no setor D, por volta das 18h20. De acordo com as informações da PM, uma guarnição foi acionada para comparecer ao local e chegando lá, a equipe policial encontrou o suspeito muito exaltado, em visível estado de embriaguez e ameaçando as vítimas.

O suspeito cobrava a vítima por um “trabalho de piso” que a vítima havia solicitado. Contudo, a vítima afirmou aos policiais que já havia feito o pagamento e que a cena do recebimento do dinheiro foi registrada através de vídeos do monitoramento de sua loja. Os policiais assistiram ao vídeo e confirmaram tal ato. A partir disso, a equipe policial tentou dialogar com o suspeito que se apresentava arrogante a todo momento, dificultando o diálogo. O suspeito chegou a desferir palavras de baixo calão para equipe, momento em que foi dada a ordem para o mesmo passar pelo procedimento de busca pessoal e algemamento devido ao estado em que se encontrava.

Porém, ele continuou exaltado e xingando a equipe. Os policiais então tentaram imobilizar o suspeito e nesse instante, ele sacou uma faca que estava em um suporte em seu cinto e tentou investir contra o 3° Sargento PM Donatoni, mas com a ajuda do 3° Sargento PM Tiago, foi possível concluir a imobilização do suspeito. O PM não ficou ferido. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Judiciaria de Polícia Civil para as providências que o caso requer. Vale salientar que, de acordo com o Boletim de Ocorrências, o suspeito foi levado à delegacia com lesões superficiais pelo corpo por ter resistido a prisão.

Bruno Felipe / Jornal O Diário