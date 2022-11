Forças de segurança púbica intensificam Operação Lei Seca em Alta Floresta

Duas operações foram realizadas nesta semana e diversos veículos foram recolhidos por não estarem em conformidade com a lei

Nos últimos dias as Forças de Segurança Pública de Alta Floresta têm intensificado as atuações nas ruas do município para identificar infratores na condução de veículos. Na sexta-feira, dia 11, foi realizada a 6ª edição da Blitz “Lei seca” e desta vez, a barreira foi montada na perimetral Rogério Silva, próximo ao bairro Almeida Prado.

Participaram desta operação 15 Policiais Militares, 08 Policiais Civis, 03 servidores do DETRAN, 01 da Politec, 06 da Diretoria de Trânsito, 03 Bombeiros Militar e 04 da Polícia Penal. Nesta edição, foram 40 veículos abordados, sendo apreendidos 11 veículos e 08 motocicletas. 19 foram autuados. Ao todo, 46 testes de alcoolemia foram realizados. Além disso, 09 motoristas foram flagrados conduzindo veículo sob influência de álcool e destes, 2 foram presos. Um deles se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

A operação também identificou 05 motoristas dirigindo sem CNH, 01 com CNH vencida a mais de 30 dias e outros 15 motoristas foram flagrados dirigindo veículo sem registro ou não licenciado. 01 motorista não possuía CNH. Na véspera do ferido do dia 15 de novembro, as forças de segurança promoveram a 07ª edição desta mesma Operação. Neste dia, a ação aconteceu na Av. Ariosto Da Riva, com início às 20h. De acordo com a PM, para esta operação, participaram o mesmo quantitativo de servidores que atuaram na última edição realizada. De acordo com os dados divulgados, ao todo, 49 veículos foram fiscalizados e 10 autuados. Uma CNH foi recolhida. 07 condutores foram pegos conduzindo veiculo sob efeito do álcool e 04 foram pegos conduzindo veículo sem possuir CNH. 02 condutores foram flagrados conduzindo veículo com CNH vencida a mais de 30 dias. 04 foram detidos conduzindo veículo sem registro ou não licenciado. 01 condutor foi autuado por estar com equipamento de iluminação do veículo alterado. Foram realizados ainda 51 testes de alcoolemia. Ao final, 11 carros e 03 motos foram recolhidos.

Bruno Felipe / Jornal O Diário