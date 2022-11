Vereadora pelo PT em Alta Floresta agradece os mais de 09 mil eleitores que votaram no presidente eleito

Ilmarli criticou uma lista de possíveis eleitores do Lula que estaria circulando nas redes sociais com o intuito de boicote à essas pessoas

Foi realizada na noite da última terça-feira, dia 01 de novembro, a 38º sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta. É a primeira sessão realizada após o resultado do segundo turno das Eleições 2022. Na oportunidade, a vereadora Ilmarli Teixeira, que é representante do Partido dos Trabalhadores (PT) em Alta Floresta, agradeceu os mais de 09 mil eleitores altaflorestenses que votaram no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o qual irá governar nosso país nos próximos 04 anos. Ilmarli, vestida toda de branco em sinal de paz, disse que é preciso neste momento que todos respeitem a democracia.

A parlamentar disse isso em virtude dos apoiadores do atual presidente Bolsonaro que não ficaram satisfeitos com o resultado democrático das urnas e bloquearam diversas rodovias em todo o país, inclusive em Mato Grosso. “Respeito a democracia! Quando o então, que será ex-presidente foi eleito, nós soubemos respeitar o princípio da democracia e do voto, e respeitamos até hoje, dentro de todas as diferenças, políticas, sociais e partidárias, inclusive, em manifestações, portanto, Alta Floresta deu ao presidente Lula 09.059 votos”, disse ela, em seu discurso na tribuna.

Logo em seguida, Ilmarli frisou que irá procurar a Delegacia Municipal para registrar uma ocorrência contra pessoas que estariam divulgando uma lista com alguns nomes que votaram no presidente Lula. Essa lista tem circulado em grupos bolsonaristas de Alta Floresta desde o primeiro turno das eleições e as vítimas estão se sentindo intimidadas. O diretório regional do Partido dos Trabalhadores da cidade também irá denunciar o caso à polícia e ao Ministério Público.

De acordo com integrantes do PT em Alta Floresta, o que foi apurado até agora é que a lista tem sido utilizada para incentivar o boicote às pessoas que teriam votado em Lula nos dois turnos. “Quero dizer que nesta lista falta mais de 09 mil pessoas. A democracia é exercida por aqueles e aquelas que vão as urnas e definem os seus candidatos, sem imposições”, disse Ilmarli, ressaltando que já buscou o Ministério Público para apresentar a denúncia. “É inadmissível viver em um país divido pelo ódio, pela perseguição, pela intolerância e pelas fakenews, vamos respeitar cada um e cada uma. É respeitando as pessoas que construímos com elas aquilo que nos faz sermos cidadãos e pessoas, não tenho medo”, concluiu ela.

Bruno Felipe / Jornal O Diário