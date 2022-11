Altaflorestenses que não aceitaram o resultado democrático das urnas promoveram manifestos em frente ao Tiro de Guerra

Divulgação da internet

Manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições deste domingo, dia 30, promoveram uma manifestação em frente ao Tiro de Guerra de Alta Floresta neste feriado do Dia dos Finados (2). Com faixas e cartazes pedindo uma “Intervenção Federal”, os manifestantes passaram todo o feriado em frente à unidade. Foi possível verificar uma grande quantidade de pessoas no local e através das redes sociais, os manifestantes pediam o apoio de mais pessoas para se fazerem presentes no manifesto.

A equipe do Jornal O Diário conversou com um dos manifestantes que estava presente no local. Segundo ele, não houve organizadores, pois a maioria das pessoas que estavam ali, assim como ele, foram ao local após a conclamação e articulação, por meio das redes sociais, de outras manifestações que ocorriam em todo o país. “Eu estive nas manifestações de forma voluntária, sem qualquer convite e acredito que a maioria foi assim”, disse o manifestante.

Apesar do clima extremamente frio que fazia aquele dia, muitos manifestantes permaneceram no local durante todo o dia, inclusive um grupo passou a madrugada no local. Durante o manifesto, houve a entoação do Hino Nacional e palavras de ordem. A equipe do Jornal O Diário apurou que até o final da tarde desta quinta-feira, ainda haviam manifestantes no local, sendo que muitos deles almoçaram naquela área, com uma alimentação feita debaixo das tendas fixadas no local.

Forças de Segurança Pública intervém e desbloqueiam MT-208, após decisão judicial

Na manhã desta quinta-feira, dia 03, por volta das 10h30, as Forças de Segurança Pública de Alta Floresta e Carlinda, incluindo a Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Ministério Público, estiveram na MT-208, próximo ao trevo Piovesan, para desbloquearem a Rodovia que foi tomada por manifestantes pró Bolsonaro desde o último domingo. A Promotora de Justiça Dra. Fernanda conversou com os manifestantes e explicou a eles que caso não atendessem o pedido de desbloquear a rodovia, iria sofrer sanções. Ela afirmou que todos tem o direito de manifestar, mas dentro da lei. “Enquanto a gente for uma democracia, o poder é do povo e povo tem que manifestar a sua vontade, só que de forma legal”, disse ela durante conversa com os manifestantes.

O áudio desta conversa foi gravado pelo repórter Abraão Leite durante a desobstrução da via. Os manifestantes alegam que a obstrução da rodovia se deu por não concordarem com a decisão democrática das urnas que elegeu o futuro presidente Lula. Após a conversa com os manifestantes, a via então foi liberada. Uma pá carregadeira da prefeitura foi utilizada para limpar a via a qual estava obstruída com terra. Não foi necessário o uso da força. Informações apuadas pela nossa equipe dão conta de que os manifestantes que estavam na rodovia irão se juntar aos manifestantes que estão ‘acampados’ em frente ao TG para dar continuidade aos manifestos de cunho golpista. Vale ressaltar que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, ratificou, em sessão desta quinta-feira (3/11), que movimentos “ilícitos, antidemocráticos, criminosos serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei”.

Bruno Felipe / Jornal O Diário