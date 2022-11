Programa Saúde na Escola atendeu mais de 13 mil pessoas até outubro

“Educar para prevenir” é o lema norteador do Programa Saúde na Escola, do Departamento de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta/MT, segundo Claudiomiro Viera coordenador do programa no município, o objetivo principal dos trabalhos é a profilaxia, prevenção está desenvolvida principalmente através de trabalhos educativos: palestras, capacitações, roda de conversa, seminários, atividades via mídia entre outras metodologias educativas.

Seguindo programação anual, no mês de outubro/2022, o programa desenvolveu ações nas instituições: Escola Estadual Marines Fátima Sá Teixeira, Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos (JVC), Escola Municipal Jardim das Flores e na APAE/AF – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tendo aplicado 18 palestras, abrangendo 48 turmas de estudantes e professores, totalizando um público entorno de 1.450 pessoas contempladas pelos trabalhos, que abordaram os seguintes temas: tabagismo, alcoolismo, entre outras drogas, COVID – 19, Monkeypox, câncer de mama e câncer do colo do útero.

Dentro do planejamento anual/2022, de janeiro a outubro, o programa juntamente com as equipes de profissionais da Atenção Básica de Saúde, desenvolveram 258 atividades educativas, com 17 temas abordados, 20 instituições contempladas com os trabalhos, totalizando entre atividades presenciais e virtual, entorno de 13.600 pessoas.

Claudiomiro relata que os trabalhos seguem no mês de novembro e dezembro em mais instituições, e finaliza agradecendo em seu nome e da enfermeira Nádia Henicka Vilela, todos os profissionais envolvidos direta e indiretamente nos trabalhos.

