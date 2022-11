MT: Polícia Civil cumpre 61 mandados contra organização criminosa usava veículos de locadoras para a prática de crimes

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA), deflagrou na manhã desta quinta-feira (03.11), a Operação Novelo para cumprimento de 61 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em roubos, furtos e receptação de veículos automotores, além de crimes de estelionato e tráfico de drogas.

Os mandados, sendo cinco de prisão temporária, oito de busca e apreensão domiciliar e 48 de busca e apreensão de veículos foram expedidos pela Sétima Vara Criminal de Cuiabá, com base em investigações da DERFVA, coordenadas pelo delegado Diego Alex Martiminiano da Silva.

As ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande e também no Distrito Federal e no estado de Goiás, para onde foram deslocadas equipes da DERFVA.

A operação tem como alvo uma organização criminosa, que atua na prática de roubo de veículos e de cargas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estelionato (na modalidade conhecida como “Golpe do OLX”) e tráfico de drogas em Mato Grosso, e que utiliza dezenas de veículos locados no estado de Goiás para a prática dos crimes.

Investigações

Nas investigações foram identificados o líder da organização criminosa e o seu braço direito nas ações criminosas. Segundo apurado, o líder do grupo, é sócio de uma empresa, sediada em Rio Verde (GO), e utilizava a entidade para locar veículos de duas locadoras no mesmo estado, sendo uma em Goiânia e outra em Rio Verde.

Em posse dos veículos locados, o suspeito repassava os automóveis para o seu comparsa na atividade criminosa, que ficava com a função de arregimentar criminosos para a prática de roubo e adulteração de veículos, roubo de cargas bem como para a prática de tráfico de drogas.

Ainda nas investigações foram identificados outros envolvidos, que recebiam os veículos e atuavam na prática de diversos crimes, utilizando os carros locados como veículo de apoio, sendo o provento do crime remetido aos líderes da organização criminosa.

Entre os crimes praticados, no dia 23 de janeiro, um dos suspeitos foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em um veículo VW Gol, sendo apreendido no interior do automóvel meia tonelada de pasta base de cocaína. Na ocasião, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Jaraguari (MS) para as providências cabíveis.

Assessoria PJC