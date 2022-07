Novo Hospital Regional de Alta Floresta será referência no atendimento de alta complexidade na região norte do estado

O Governador de Mato Grosso Mauro Mendes e autoridades políticas do estado estiveram na última terça-feira, dia 28 de junho, em Alta Floresta, para participarem da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Hospital Regional. Estiveram presentes no local os deputados federais Carlos Bezerra, Neri Geller e Nelson Barbudo, os deputados estaduais João Batista, Xuxu Dal Molin, Dilmar Dal Bosco, Nininho, Pedro Satélite e Silvano Amaral, além da secretária de saúde, Kelluby de Oliveira, do secretário de desenvolvimento econômico César Miranda, do comandante-geral da Polícia Militar coronel Mendes, e do prefeito de Alta Floresta Chico Gamba. Também estiveram presentes os prefeitos de Apiacás, de Carlinda, de Colíder, de Nova Bandeirantes, de Nova Monte Verde e de Paranaíta, além de outras autoridades da região.

A equipe do Jornal O Diário acompanhou a cerimônia de assinatura e em entrevista, o governador Mauro Mendes destacou a importância desta grandiosa obra que irá ajudar a salvar muitas vidas. “Esse grandioso Hospital vai modificar radicalmente a qualidade da infraestrutura da saúde publica aqui na cidade de Alta Floresta e região; é muita alegria porque foram alguns anos que nós tivemos de trabalho e recuperação”, disse ele. Vale ressaltar que o novo Hospital Regional será referência também para os municípios de Apiacas, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta. “Alta Floresta e toda a região está de parabéns, a nossa região está em pleno desenvolvimento; o governador Mauro Mendes analisou e colocou no radar dele essa obra muito importante não só para Alta Floresta, mas para toda nossa região”, disse o prefeito Chico Gamba, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

A unidade de saúde contará com um total de 151 leitos, sendo 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI, incluindo adulto, pediátrica, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal para atendimentos de média e alta complexidade. O prazo para a construção do novo hospital é de 22 meses. “Nós temos o dinheiro no caixa para essa obra começar e terminar, aliás esse ano nós já vamos começar a comprar os equipamentos”, ressaltou o governador. Lembrando que o novo hospital também contará com 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Mato Grosso já soma seis hospitais em construção no Estado, totalizando um investimento de mais de R$ 700 milhões. Além do início das obras do Hospital Regional de Alta Floresta, o Governo de Mato Grosso também iniciou neste ano a construção dos Hospitais Regionais de Tangará da Serra, de Juína e do Araguaia, em Colniza. Perguntado sobre o que acontecerá com a atual estrutura do Hospital Regional de Alta Floresta, localizado na Avenida Ariosto da Riva, Mauro informou que o prédio não é do governo e sim da prefeitura municipal, atualmente as estruturas estão cedidas para o estado, então o prédio será devolvido para o Executivo ao final da obra. “Até lá vamos dialogar com o município se vai funcionar alguma coisa ligada a Atenção Básica”, ressaltou ele.

Bruno Felipe / Jornal O Diário