Câmara aprova PL que reconhece em Alta Floresta a atividade de colecionadores, atiradores e caçadores como atividade de risco

i realizada na noite da última terça-feira, dia 28 de junho, a 22° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta e na ocasião, os parlamentares aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei de n° 2.186/2022 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, na estrutura da Lei n° 2.681 de 23 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentaria Anual do município. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o presidente da Mesa Diretora da Câmara, vereador Tuti, explicou que o PL trata especificamente sobre leitos de UTI que foram utilizadas no tempo onde a covid-19 estava em alta. “Isso foi votado e o prefeito deve sancionar agora, o convênio já existe e vamos aguardar agora o repasse; é tudo tranquilo, só faltava o dinheiro para pagar”, informou ele.

O valor desse crédito adicional gira em torno de aproximadamente R$1 Milhão e R$700 mil. Durante a sessão ordinária os parlamentares aprovaram também, por unanimidade, o Projeto de Lei n°014/2022 que reconhece no município de Alta Floresta a atividade de colecionadores, atiradores e caçadores como atividade de risco, configurando a efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física. Com isso, os praticantes da atividade deverão ter maior respaldo na questão da segurança e em breve será estabelecido uma data para homenagear os praticantes.

“A tendência hoje em alguns municípios é que seja feito esse reconhecimento justamente pelo fato de portar, de possuir, manusear e principalmente por ser alvo de criminosos em virtude de furtos e roubos por causa das armas, então é uma atividade de risco e ela tem que no mínimo ser reconhecida no âmbito municipal”, disse um dos autores do projeto, o vereador Luciano da Silva, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

A Câmara aprovou ainda 05 moções de congratulações: para a pioneira Senhora Erenita de Souza, para a advogada especialista Maria Luiza, para a empresa Daniel Veículos, para a empresa Beira Rio Construção e para o Dr. Amil Santo pelos relevantes serviços prestados para a comunidade de Alta Floresta.

Bruno Felipe / Jornal O Diário