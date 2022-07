Má qualidade da água gera debate na Câmara

Parlamentares pressionam prefeitura para criação de Agência reguladora municipal

Há um bom tempo a situação da má qualidade da água no município de Alta Floresta é notada pela maioria da população e isso vem causando grades transtornos para os moradores. Além do mau cheiro, a água das encanações vem com uma coloração que muitas vezes parece até leite de tão branca, além disso, nos últimos dias, as águas também estão com gosto. As reclamações são inúmeras e os parlamentares da Câmara Municipal vêm debatendo sobre a situação e cobrando as autoridades competentes para que resolvam a situação.

Vale ressaltar que recentemente a Prefeitura de Alta Floresta fez convênio com uma empresa para estar realizando a fiscalização do contrato de concessão da empresa de fornecimento de água e esgoto do município. Atualmente a empresa presta o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no limite territorial de Alta Floresta, além disso, realiza também a captação, adução, o tratamento de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação, a expansão e manutenção da infraestrutura do sistema.

A Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (AGER) é encarregada de receber do usuário do serviço público, sob concessão, todas as reclamações, sugestões, elogios, dúvidas e solicitações relacionadas aos serviços prestados. O contato para a população enviar suas reclamações ou denúncias é pelo WhatsApp: (66) 3533-4000.

Entretanto, devido as inúmeras reclamações e até agora sem nenhuma mudança, o parlamentar Darli Luciano da Silva, apresentou na última sessão ordinária da Câmara, o requerimento de número 035/2022 que solicita o encaminhamento, com a maior brevidade possível, de informações sobre como anda a criação da Agencia Reguladora de Alta Floresta, tendo em vista o compromisso firmado em reunião realizada no dia 21/03, quando houve a discussão sobre o PL 2.163/2022 que tratou sobre a contratação da AGER (Agência Reguladora) de Sinop. “A gente já cobrou muito a empresa e a empresa infelizmente não toma nenhuma atitude”, disse ele.

O parlamentar explicou, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, que o município se comprometeu a criar a sua própria reguladora, porém, o tempo está passando e até o momento os parlamentares não receberam nenhuma informação sobre como está esse processo de criação. “A falta de qualidade da água também é um problema e o contrato prevê que a água seja fornecida com qualidade, então ela está numa quebra de contrato”, disse o parlamentar. “A gente quer que se a agência não está dando conta de fazer que nós criamos a nossa e como tem esse compromisso feito por parte do Executivo Municipal que agora nos informem como está o andamento dessa criação já que tem um prazo de seis meses”, complementou ele.

A equipe do Jornal O Diário procurou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal para saber maiores informações. Para a nossa equipe, a assessoria disse que atualmente existe a pretensão futura de uma agência reguladora municipal, mas que não tem nenhuma formalização até o momento. “Hoje somos atendidos pela Ager Sinop e continuaremos com ela no momento”, informou o texto encaminhado à nossa equipe.

