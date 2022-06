Entidades arrecadaram mais de R$130 mil durante os três dias de ‘Arraiá da Cultura’

Cerca de 12 mil pessoas estiveram no local para prestigiar a festa

foto: ascom

Uma festança de três dias com sucesso de público: esse foi o resultado do ‘Arraiá da Floresta’, promovido pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta através da Secretaria de Cultura e Juventude. A tradicional festa que não era realizada há alguns anos, começou na sexta-feira dia 24 e ao longo dos três dias contou com a participação de 28 entidades que venderam seus produtos através das barraquinhas montadas no entorno da Praça da Cultura.

foto: ascom

Até o final desta edição a Secretaria Municipal de Cultura ainda estava fazendo o levantamento do número de arrecadações, mas em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a Secretária de Cultura Elisa Gomes, revelou que o montante já ultrapassa os R$130 mil, um resultado extremamente positivo e que irá ajudar muito as instituições que participaram do evento. Em relação ao número de visitantes, segundo a organização, mais de 12 mil pessoas passaram pelo local nos três dias de festas. “Foi maravilhoso, estou sem palavras para agradecer a população que prestigiou o evento; nós estamos muito felizes e agradecemos primeiramente a Deus por ter nos dado essa dadiva de fazer uma festa tão linda, ajudar as pessoas que realmente precisam, então esse mérito é de toda a administração”, disse ela.

A equipe do Jornal O Diário acompanhou os três dias de evento que contou com a venda de comidas típicas que iam do bolo de milho a até cucas e canjiquinhas, além de barracas com brincadeiras como a de pesca e também a barraca do beijo, e claro muita dança. Uma das barracas montadas era da equipe do Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA) de Alta Floresta, eles estavam comercializando deliciosas canjicas feitas com 05 leites diferentes. Atualmente o CEEDA atende 83 pessoas com deficiências entre crianças, jovens e adultos, e todo o dinheiro arrecadado na festa junina será utilizado no atendimento dessas pessoas. “Nós precisamos comprar alguns materiais e são materiais com valores altos, então vamos utilizar esse recurso para pagar esses materiais”, explicou Quétila Tomkiel, atual diretora do CEEDA, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

O evento ainda contou com show ao vivo de artistas locais e também com a exposição dos artesanatos da Varanda Criativa. Um dos momentos mais esperados e que chamou muito a atenção da população presente no local foram as quadrilhas. Ao todo 06 entidades participaram das danças e na categoria adulto a Escola J.V.C.Jr. fo a grande vencedora. Na categoria infantil, os vencedores foram os alunos da escolinha Arte de Aprender. Os ganhadores levaram para casa R$1.000 cada.

Bruno Felipe / Jornal O Diário