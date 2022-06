Meio Ambiente informa resultado preliminar da fase de pré-seleção para Brigada Municipal

Encerrado o período de inscrição, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável divulga relação de classificados da fase de pré-seleção da análise curricular para contratação de brigadista contra incêndio para execução das atividades de prevenção e combate de foco de queimadas no município.

Com remuneração mensal de R$ 2.165,47 e Jornada de Trabalho de 40 horas semanais em horários, turnos e escalas definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Corpo de Bombeiros Militar, através da 7ª CIBM –AF/MT.

O período de inscrição teve início em 07 de junho, com a divulgação do edital de SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022

A convocação para contratação será efetivada conforme a necessidade de pessoal, sendo 4 meses no ano 2022 e 4 meses no ano 2023, com prazo previsto de julho à outubro de cada ano conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

O resultado final da 1ª fase e convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) acontece no próximo dia 27 de junho de 2022.

Confira na íntegra a relação dos de classificados da fase de pré-seleção da análise curricular no edital anexo.

Eliza Gund

Diretoria de Comunicação