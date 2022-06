Arrecadação do 19º Leilão Direito de Viver ultrapassa valor do ano passado e chega à R$2.200 milhões

Um sucesso! Realizado no último sábado dia 25 de junho, na sede do Rotary Clube em Alta Floresta, a 19º edição do Leilão Direito de Viver garantiu uma ótima arrecadação de recursos. Realizado pela Comitiva do Bem, o Leilão tem como principal objetivo ajudar os pacientes que fazem tratamento no Hospital do Amor (Hospital de Câncer) de Barretos em São Paulo.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Valmir Valverde, membro da Comitiva do Bem, disse que nesta edição foi possível angariar R$2 milhões e 200 mil reais. Ele fez um agradecimento especial a todos que tornaram possível mais uma edição do leilão, principalmente ao atual presidente da Comitiva do Bem José Gesualdo. “Gratidão a todos que compareceram conosco, todo mundo participou com muito amor; esse dinheiro com certeza chegará a Barretos e vai salvar muitas vidas”, disse Valmir ressaltando que o valor ultrapassou a meta do ano passado que foi de R$2 milhões e 44 mil, entre doações espontâneas e lances.

Vale ressaltar que o evento aconteceu de forma presencial e também foi transmitido pelo Agrocanal, em parceria com Ricardo Nicolau Leilões. Na oportunidade, foi oferecido um almoço gratuito para o público presente, além disso, havia um bar no local onde toda a renda foi revertida para a APAE de Alta Floresta. Valmir informou que os servidores da prefeitura municipal de Alta Floresta repassaram a organização do leilão R$38.465,00. “Eu vou levar exclusivamente esse dinheiro para Barretos, ainda não sei a data, mas com certeza será entregue nas mãos do Henrique Prata (presidente da Fundação PIO XII)”, concluiu ele.

Bruno Felipe / Jornal O Diário