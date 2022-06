Iniciada a venda do segundo lote do “Baile do Rubi”, realizado pela OAB/AF

Imagem ilustrativa

Foi iniciada na sexta-feira, 24, a venda do segundo lote do Baile do Rubi, que marca o início das comemorações d advocacia matogrossense. O baile acontecerá no dia 23 de julho (dia do advogado é 11 agosto) nas dependências do Rotary Club e será marcado por “um jantar glamoroso e caldos durante a madrugada”, conforme explicou à reportagem a presidente da 8ª Sucessão da Ordem dos Advogados do Brasil, advogada Lourdes Navarro.

O ultimo baile do rubi aconteceu antes de ser decretada a pandemia do Novo Coronavirus e, com a volta da festa, está sendo aguardada com muita expectativa. A Banda Mix será responsável pela animação e a iluminação ficará por conta da conhecida e celebrada empresa “Zamar”, que é de Alta Floresta e tem sido muito requisitada em toda a região.

Apesar de ser um evento dedicado à advocacia, o Baile do Rubi tem atraído a atenção de toda a sociedade e segundo Lourdes Navarro, são aguardados empresários, lideranças e políticos de toda a região. “É um baile que congraça toda a sociedade de Alta Floresta e região, reúne pessoas diferentes mas com, ao menos neste dia, pensamentos convergentes não apenas para se divertir, mas para elevar o patamar dos eventos. É uma ótima oportunidade de ampliar a convivência da classe e o relacionamento com a sociedade”, comemora.

Os convites estão sendo vendidos à R$ 200,00 e podem ser adquiridos diretamente na sede da OAB, ou solicitado aos integrantes da subseção.

A PEDRA RUBI

O rubi é uma pedra preciosa de cor vermelha usada nos anéis de formatura de advogados. O médicos usam esmeralda verde, os engenheiros safira azul, os odontólogos granada grená, os farmacêuticos topázio imperial (amarelo) e por ai vai. Da mesma cor das pedras dos anéis são as cores de cada profissão. A cor vermelha é a cor do Direito. Anéis de formatura já caíram em desuso, mas já foram símbolos de status. O anel de rubi significava prestigio e embora não seja tão utilizado atualmente era usado para identificar o Advogado.

A pedra rubi, representa o dom da palavra escrita e falada, também representa a confiança, vitalidade e poder de liderança. Utilizada pelo curso de direito e também de comunicação.

Da Redação – Jornal O Diário