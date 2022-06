Suspeito de estuprar enteada de 5 anos é preso após mãe gravar crime em MT

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada de 5 anos, neste domingo (29), em Feliz Natal, a 518 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança suspeitou sobre os abusos e resolveu deixar o celular filmando no quarto do casal. Com a prova em mãos, ela denunciou o caso à polícia.

De acordo com a mãe, o companheiro ainda quebrou o aparelho celular em vários pedaços ao descobrir que estava sendo gravado.

O Conselho Tutelar foi acionado e está prestando apoio às vítimas.

A mulher contou à polícia que não havia denunciado o marido antes porque estava sendo ameaçada e agredida para que não contasse nada.

No entanto, após conseguir a filmagem, ela entregou o caso à polícia.

O suspeito foi encaminhado à delegacia do município sem lesões corporais. Além de estupro de vulnerável, ele deve responder pelos crimes de ameaça em ambiente doméstico e dano.

A Polícia Civil informou que investiga o caso.

