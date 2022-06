TIRO E QUEDA – 31.05.2022

Começo o Tiro e Queda de hoje lamentando a morte de um amigo. Francisco Silva Conceição, o “Cearazinho” teve sua vida brutalmente ceifada em um acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira, por volta das 17 horas na MT 208;

As causas do acidente ainda serão apuradas.

À família, especialmente a dona Fátima, com quem o Cearazinho decidiu constituir família, nossos sinceros sentimentos de pêsames e o desejo de que vocês consigam atravessar esse momento de muita angústia e sofrimento.

Mas quem era o Cearazinho?

Quem conviveu com ele sabe, ele tinha muitos atributos, era escritor, era sonhador, era empresário, era boa praça.

Como empresário, estava, junto com seu filho, iniciando um pequeno negócio do ramo de alimentos que por certo deverá ser dado sequencia com os herdeiros.

Já o atributo para o boa praça ser escritor veio junto com o de ser sonhador.

Com o apoio do também saudoso Agostinho Bizinoto, Cearazinho deu vida ao livro “O poder de um sonho” em que relatava, de modo simples, mas de muita eficácia, a vida de outro pioneiro de Alta Floresta que também tinha o apelido de Cearazinho (pai do Francisco), que fez parte da história de Alta Floresta na década de 70, ajudando, junto com Ariosto da Riva e equipe a desbravar nossa terra. Aliás, um trator de esteira fazia a parte da capa do livro de Cearazinho (filho), assim como, o trator, era parte do sonho.

Cearazinho se preparava para alçar novos voos na divulgação de seu livro. Participaria do Sarau literário promovido pela Secretaria de Cultura.

No dia em que ocorreu a sua morte, na quinta-feira, 26, ele me fez uma visita. Ganhei dele, além de sorrisos fáceis, uma melancia, que parti naquele mesmo dia e degustei quase toda. E combinamos que ele retornaria com “O Poder dos Sonhos”, numa coluna no Jornal O Diário, o que havíamos feito antes do lançamento de seu livro. “Amanhã eu trago o da semana”, me disse Cearazinho.

Amanhã….

O que pensar deste amanhã?

Que não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje?

Ou que o amanhã à Deus pertence.

Do que somos feitos? O que nos garante que amanhã estaremos aqui para terminar o que tínhamos começado?

É uma lição para se pensar e se concluir que, sempre, é melhor viver o agora, desprender-se o que quanto pudermos do passado e não deixar para amanhã o que mais queremos e desejamos.

Viva o hoje.

E hoje é dia de dizer, viva a memória do escritor, sonhador, empreendedor, amigo Cearazinho.