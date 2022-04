Governo de MT lança plano de combate aos incêndios florestais e desmatamento ilegal para 2022

O Governo de Mato Grosso lança nesta quarta-feira (13.04) o Plano de Ação para combate aos incêndios florestais e desmatamento ilegal para o ano de 2022, às 14h30, no Salão Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. O investimento previsto para as ações deste ano é de R$ 64 milhões.

O lançamento será feito pelo governador Mauro Mendes, a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alessandro Borges, e os demais membros do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (Cedif-MT).

Na ocasião, o governador assinará o decreto prevendo o período de emergência ambiental durante a estiagem, e a proibição do uso do fogo em Mato Grosso.

Presidido pelo governador, o Comitê foi criado pelo decreto nº 390 de 05 de março de 2020, e fortalece as ações do Estado por integrar diversos órgãos como a Casa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), e as Secretarias de Meio Ambiente e de Segurança Pública.

Lorena Bruschi | Sema-MT