Governo de MT lança concurso para o Indea com salários até R$ 8,5 mil

O Governo de Mato Grosso lançou o edital do concurso público para o Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) para formação de cadastro de reserva aos cargos de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal e para Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I.

As informações constam em edição extra do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11.04).

O período de inscrições será de 14 de abril até 03 de maio, com taxa de inscrição de R$ 150 reais, para o cargo de fiscal de defesa agropecuária e florestal, e de R$ 120, para cargo de agente. Os interessados devem acessar o site www.ibfc.org.br.

Para o cargo de fiscal é exigida formação em medicina veterinária ou agronomia, com salário inicial de R$ 8.581,18. Já para o cargo de agente é exigido curso de técnico em agropecuária e o salário inicial é de R$ 5.312,17.

O período para isenção das inscrições é de 13 a 14 de abril por meio do site www.ibfc.org.br. Podem pleitear a isenção do pagamento: eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, que prestarem serviços no período eleitoral, e os jurados que prestarem serviço perante o Tribunal do Júri em uma das comarcas do Estado de Mato Grosso, doadores regulares de sangue, trabalhadores que percebam até um salário mínimo e meio ou se encontrem desempregado.

As provas serão realizadas no dia 29 de maio com questões de múltipla escolha e de redação.

Mesmo sendo um concurso de cadastro de reserva, o governador Mauro Mendes anunciou que deve convocar cerca de 100 aprovados, ainda neste ano, para atender as necessidades do Indea e aumentar a fiscalização agropecuária em Mato Grosso.

Débora Siqueira | Indea-MT