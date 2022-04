Alta Floresta Participa da Semana Nacional – Saúde nas Escolas

O governo federal lançou através dos Ministérios da Saúde e Educação “A Semana Nacional – Saúde nas Escolas/2022”, de 04 a 08 de abril, definindo como tema central a ser trabalhado o COVID – 19, por se tratar de um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, nos dois últimos anos.

O Departamento de Atenção Básica da Secretaria municipal de Saúde, através do Programa Saúde na Escola e equipes dos PSFs, desenvolveu no transcorrer da semana juntos a várias escolas, circuito de palestras e dinâmicas educacionais, com o objetivo de sensibilizar e alertar, que apesar da redução substancial de casos da COVID – 19, o coronavírus ainda está presente e é necessário mantermos alguns cuidados essências, para evitarmos que a doença volte a ter um aumento de casos.

Claudiomiro Viera coordenador do Programa Saúde na Escola relata, que juntamente com as equipes dos PSFs a temática COVID – 19, foi trabalhada de forma sistemática no transcorrer da semana em 17 escolas, atingindo aproximadamente 7.000 alunos, e informa que o tema continuará a ser trabalhado ao longo do ano nas demais escolas, sendo que o município possui entre escolas municipais, estaduais e privadas 40 unidades escolares.

“Somos gratos a cada profissional da saúde e educação que contribuíram direta ou indiretamente no desenvolvimento dos trabalhos, a abrangência da ação só foi possível, pela colaboração e dedicação de todos”, finaliza Viera.

Assessoria