14ª Caminhada na Natureza tem data alterada para 22 de maio

A alteração na data foi necessária por razões de logística de fornecedores e questões de segurança, motivos alheios a vontade da organização do evento, que seguiria a tradição de ser realizado no feriado do dia do trabalhador.

Desta forma, para atender todos os requisitos de segurança para o bom desenvolvimento do evento, ele foi adiado para o dia 22 de maio de 2022.

A comissão organizadora pede “desculpas por qualquer inconveniente que essa alteração possa causar e esperamos que não represente algum problema. Sabemos quão importante é para a nossa comunidade conhecer estas datas antecipadamente”.

O local de recepção dos caminhantes segue sendo na chácara Aurora, no Setor de Chácaras da Perimetral 1° Leste, próximo ao Bairro das Araras.

Com concentração às 07h da manhã, a caminhada, circuito pioneiro Nei Del Moro, passa a contar com duas opções de trilhas, Percurso Castanheira, com distância de 8km e o Percurso Água, com distância de 4,3km, para quem preferir um percurso menor ou tiver alguma dificuldade para fazer o caminho maior.

Outra novidade é que a trilha será realizada no sentido inverso, largada na Chácara Aurora, em seguida Chácaras Esteio, Pesque e Pague Paraíso, Esteio, Céu Azul, Bernal e chegada na Aurora.

Todos os cuidados vem sendo tomados, com medidas para conservação do circuito, lembrando que as caminhadas são atividades não competitivas, e todos participantes saem ganhando, pois podem contemplar as belezas naturais, observar a vida silvestre, fazer integração socioambiental com o meio rural e ainda praticar uma atividade física saudável.

Por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, em parceria com Secretaria de Esportes e Lazer, e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a prefeitura segue com os preparativos e planejamento.

Eliza Gund

Ascom