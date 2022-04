Saúde divulga plano de contingência para o Covid-19

O plano de contingência trás recomendações de biossegurança, prevenção e controle da Covid-19 no município. Com informações, orientações, recomendações e medidas voltadas à prevenção de riscos.

O documento institui referências e medidas preventivas a serem adotadas por todos os segmentos da sociedade, de acordo com áreas de intervenção, o nível de risco e considerando as fases da pandemia e a classificação de risco, as atividades previstas serão elaboradas e implementadas a fim de reduzir o impacto na saúde pública do município.

Eliza Gund

Ascom