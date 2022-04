Secretaria Municipal de Saúde segue com trabalhos nas Escolas

O Programa Saúde na Escola – PSE segue com seu planejamento de trabalho, tendo atendido na última semana de março mais 4 instituições, na noite de 29/03 participou da formação continuada de aproximadamente 200 profissionais da rede municipal de educação, ministrando o tema, Doenças Infecciosas na Primeira Infância como: catapora, conjuntivite, micoses, infecções intestinais entres outras. “Abordamos nesta formação 8 doenças, desde seus aspectos clínicos as medidas de prevenção, visando o aprimoramento nos cuidados básicos no atendimento por estes profissionais” Esclarece Claudiomiro Viera – Coordenador do programa, juntamente com a enfermeira Nadia Henicka Vilela.

Ainda no transcorrer da semana mais 2 escolas da zona rural e 1 urbana foram atendidas: Escola Municipal Aluízio de Azevedo, com os temas: Higiene pessoal, COVID – 19 e Influenza, entre estudantes e profissionais da escola, entorno de 80 pessoas foram atendidas e na Escola Estadual Ouro Verde (zona rural) e Escola Estadual do Corpo de Bombeiros Militar Dom Pedro II, com reunião de Planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos no mês de abril/2022.

ASCOM