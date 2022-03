CPI da Energisa vai ouvir diretor-presidente da concessionária em Mato Grosso

Na agenda da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), está programada mais uma reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito – mais conhecida como CPI da Energisa. Ela acontece na quarta-feira (30), às 15 horas. Entre os convidados está o diretor-presidente da concessionaria de Mato Grosso, Ribeiro José Barbacena. A CPI investiga supostas contas abusivas e má-qualidade dos serviços prestados à população de mato-grossense.

Terça-feira (29)

Às 8 horas, os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) realizam a terceira reunião ordinária. A reunião, que acontece de forma hibrida (presencial e remota), está marcada para a sala Deputada Sarita Baracat, 202.

Às 10 horas, a reunião remota é da Comissão de Defesa do Consumidor. Ela está marcada para a sala deputado Oscar Soares, 201.

À tarde, às 14 horas, é a vez de os deputados membros da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais se reunirem. A reunião remota está marcada para a sala Deputado Oscar Soares, 201.

No mesmo horário, às 14 horas, a reunião remota é da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. Ela está marcada para acontecer na sala Deputada Sarita Baracat, 202.

Quarta-feira (30)

Às 9 horas está previsto o início da sessão ordinária hibrida (presencial e remota), no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

À tarde, às 15 horas, a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Energisa – vai ouvir o diretor-presidente da concessionária, Ribeiro José Barbacena. Ele deve falar sobre os resultados da “Operação Tudo às Claras” – baseada em ações educativas e fiscalizatórias. Devem ser ouvidos ainda os responsáveis pelos segmentos de atendimento ao consumidor, faturamento e serviços.

Quinta-feira (31)

Às 18h30, o deputado Valdir Barranco (PT) realiza audiência pública na Câmara Municipal de Alta Floresta para discutir a educação pública estadual. Entre os temas a serem debatidos estão a estrutura das escolas que estão sobrecarregadas, a instalação das escolas em prédios antigos e à falta de acervo bibliotecário.

Sexta-feira (1)

Das 8h30 até as 12 horas, a Assembleia Legislativa realiza o curso de mosaico voltado à capacitação profissional. O curso será administrado pela Escola do Legislativo, atendendo pedido do deputado Wilson Santos (PSDB). O curso será dado na Escola Municipal Maria Elazir Corrêa de Figueiredo, em Cuiabá.

ELZIS CARVALHO / Secretaria de Comunicação Social