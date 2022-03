APAE de Alta Floresta homenageia e parabeniza seus alunos no Dia Mundial da Síndrome de Down

Dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Alta Floresta não poderia deixar de homenagear os seus alunos e trazer em pauta a importância da discussão do tema deste ano, com o objetivo de celebrar a vida das pessoas com a Síndrome de Down, buscar a inclusão e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades das demais.

“Hoje é um dia muito importante para nós profissionais aqui da APAE e das famílias que tem uma criança com Síndrome de Down. Nós aqui atendemos dezesseis crianças com a Síndrome de Down e o tema deste ano é inclusão e é isso que a gente tenta procura fazer da melhor forma possível com nossos Downs e todos os outros, a inclusão deles na sociedade”, destacou Adriana Moura Diretora da APAE- AF.

A Síndrome não é uma doença e sim uma alteração genética, conforme a Diretora as crianças são possuem um cromossomo a mais de amor, “para nós todos são crianças independente da idade, temos crianças de 0 a 60 anos de idade com Síndrome de Down aqui na APAE, para nós é muito importante, para eles é muito importante esse atendimento que fazemos”, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica numérica em que o indivíduo apresenta um cromossomo 21 a mais. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 01 entre 1,1 mil bebês nascem com síndrome de Down no mundo, computando aproximadamente 5 mil todo ano.

Dentro da APAE, funciona a Escola de Educação Especial Alice Augusta de Oliveira, que tem como principal objetivo a alfabetização de crianças excepcionais, além da oferta de atendimentos médicos e fisioterápicos necessários, “a preponderância da APAE hoje é educacional, mas, a gente também oferece atendimentos na área de fonoaudiologia, serviços sociais e equoterapia através de parcerias”, explicou a diretora.

A data Mundial foi criada em 2006 pela Down Syndrome International e está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da inclusão de pessoas com Down na sociedade. A trissomia leva ao desenvolvimento de certas características físicas marcantes, tais como: Baixa estatura; Olhos puxados; Olhos amendoados; Sobrancelhas unidas; Face achatada; Orelhas pequenas e com implantação baixa; Excesso de pele no pescoço; Pescoço largo e grosso; Mãos gordas e pequenas; Dedos curtos; Prega única na palma das mãos; Cabelos finos e lisos; Boca pequena; Céu da boca mais encurvado; Língua projetada para fora da boca.

Além das características físicas, as pessoas com síndrome de Down estão mais propensas ao desenvolvimento de alguns problemas de saúde. Veja os principais problemas que podem ocorrer em pessoas com essa alteração cromossômica: Atraso no desenvolvimento da criança; Cardiopatia congênita (anormalidade que ocorre na estrutura ou na função do coração); Hipotonia (diminuição do tônus muscular); Problemas auditivos; Problemas de visão; Problemas de coluna; Distúrbios na glândula tireoide; Problemas neurológicos; Obesidade; Envelhecimento precoce; Maior risco de desenvolver leucemia.

Kariny Santos