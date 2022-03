Governador vai a Lucas do Rio Verde: entrega casas populares, assina convênios e inaugura obra

O governador Mauro Mendes viaja para Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), na próxima terça-feira (22.03), para inaugurar a primeira Casa de Semiliberdade de Mato Grosso e realizar a entrega de 350 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova II. Durante agenda no município, o chefe do Executivo irá participar ainda da Abertura Oficial do Show Safra 2022.

A Casa de Semiliberdade de Mato Grosso terá capacidade para atender 17 adolescentes do sexo masculino, que vão participar de atividades externas durante o dia e no final da tarde terão que retornar para passar a noite na unidade.

O local irá funcionar no antigo Centro de Atendimento Socioeducativo, que atendia adolescentes com medidas restritivas de liberdade e que foi desativado em função da baixa demanda. Os dormitórios passaram por reforma para oferecer conforto e dignidade aos adolescentes internados.

Logo após, Mauro Mendes irá realizar a entrega de 350 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova II. As obras estavam interrompidas desde 2013, mas foram retomadas pela atual gestão, que investiu R$ 2,2 milhões para a conclusão das casas.

Na ocasião, o governador irá assinar convênio no valor de R$ 23,04 milhões para a construção de outras 1.536 unidades habitacionais no município.

Show Safra 2022

Durante a agenda em Lucas do Rio Verde, o governador Mauro Mendes irá participar ainda da Abertura Oficial do Show Safra 2022. O evento, que está entre as maiores feiras do agronegócio no Brasil, acontece entre os dias 22 e 25 de março.

O Show Safra é realizado anualmente pela Fundação Rio Verde e reúne produtores para troca de experiências em temas relacionados ao agronegócio, incluindo discussões de assuntos socioeconômicos pertinentes à atividade agropecuária.

Cronograma

15h – Inauguração da Casa de SemiLiberdade Masculina de Lucas do Rio

16h – Inauguração de 350 casas do Residencial Vida Nova II

18h – Abertura Oficial do Show Safra 2022

Érika Oliveira | Secom-MT