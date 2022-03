Vereador Naldo cobra agilidade na reforma das unidades de saúde da rural

O vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, pediu atendimento igualitário para a rural e voltou a cobrar em tribuna a reforma das unidades de saúde da zona rural.

As cobranças foram feitas na sessão ordinária de terça-feira (15/03) após o vereador ressaltar a indicação enviada para o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, e o deputado federal Juarez Costa (MDB), solicitando a destinação de emenda parlamentares para as obras de melhorias estruturais nas unidades de saúde da zona rural.

“Peço ao deputado Nininho e ao deputado Juarez, que tantas verbas estão destinando para o nosso município que deem uma olhada porque temos quatro postos de saúde”, reivindicou.

A demora no início das reformas foi muito criticada pelo vereador, que mostrou algumas fotos do PSF Rio Verde e do PSF Santa Lúcia para comprovar os problemas na cobertura e na estrutura interna e externa das unidades.

“A situação dessas unidades é péssima, não é condição de tratar a saúde, o setor rural tem que ser tratado da mesma forma que a cidade”, cobrou.

Naldo relatou também os problemas das unidades de saúde do Assentamento São Mateus, da Pista do Cabeça e da Comunidade Ourolanda e cobrou a reforma para essas três unidades, mas classificou a situação das unidades Ouro Verde e Santa Lúcia como crítica e de mais urgência.

“Se for depender somente da prefeitura vai acabar o mandato e não serão feitas as reformas. O povo da rural está precisando e clama socorro”, disse em seu pronunciamento.