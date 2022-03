Presidente Tuti se reúne com Secretária de Educação para definir atendimento de alunos da Gleba Rio Azul

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), se reuniu na tarde sexta-feira (11/03) com a secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, e com a Diretora do Programa Alfabetiza Alta Floresta, Irene Duarte, para tratar sobre o atendimento de alunos residentes na região da Gleba Rio Azul.

Conforme o presidente, a reunião foi produtiva e a secretária de Educação se comprometeu em atender a demanda apresentada por ele para garantir que os alunos que moram do outro lado do rio tenham acesso à educação.

“A nossa preocupação era conseguir junto a secretaria de educação que esses alunos tenham acesso à educação e isso vai acontecer. Tivemos uma reunião muito produtiva, quero agradecer a secretária Lucineia pelo compromisso assumido com o nosso pedido de providenciar o atendimento a esses alunos”, ressaltou o presidente Tuti.

Já a secretária Lucineia de Matos destacou as ideias sugeridas pelo presidente Tuti e disse que está empenhada, juntamente com sua equipe, para atender o mais rápido possível esta demanda. “No dia 10 de janeiro estivemos naquela região juntamente com o prefeito Valdemar Gamba e o presidente Tuti para verificarmos as condições, então, estamos empenhados em atender essa demanda o mais breve possível”, disse a secretária Lucineia de Matos.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa