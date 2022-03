Vereador Claudinei destaca parceria para a construção de calçada na Escola Marinês

A construção da calçada na Escola Estadual Professora Marines Fátima de Sá Teixeira, no centro da cidade, está sendo comemorada pelo vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito na Câmara Municipal.

A obra é o resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Alta Floresta e o Governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT). Nesta parceria, o Estado forneceu o material e a prefeitura o maquinário e a mão de obra.

Para o vereador Claudinei de Jesus, que fez gestão junto ao Executivo Municipal para que acontecesse a parceria com a SEDUC, a construção da calçada que dá acesso para a Avenida Ludovico da Riva Neto é extremamente importante principalmente para organizar o estacionamento e o acesso dos alunos à unidade de ensino.

“Queremos agradecer o prefeito Chico Gamba e o governo do Estado por esta parceria para executar uma obra tão importante principalmente para a comunidade escolar da Escola Marines, que está há 35 anos no município e até hoje não tinha recebido a devida atenção para resolver esse problema. Estamos muito contentes e parabenizamos a administração municipal pelo empenho”, enalteceu Claudinei de Jesus ao destacar que o calçamento faz parte do Programa Mais Calçadas que será desenvolvido no município.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa