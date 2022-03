Ato com cruzes protesta contra condições precárias da BR-163 e alto número de acidentes

Autoridades políticas, empresários e sociedade civil organizada realizaram uma manifestação nesta quinta-feira (17), em Sorriso, médio-norte do estado, para cobrar mais segurança e a duplicação da BR-163 para evitar acidentes.

A indignação se deve ao elevado número de acidentes com mortes registradas na rodovia nos últimos anos. Eles pedem melhorias nas condições das estradas do Posto Gil ao porto do Pará, o que tem sido um fator de risco para quem trafega. Além disso, a via também é o principal meio de transporte para escoar os grãos que fortalecem a economia do estado.

Em fevereiro, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Cidesa) anunciou que pretende assumir a administração da rodovia e concluir a duplicação De acordo com a Confederação Nacional de Transportes (CNT), a BR-163 é a rodovia federal que mais mata.

O número de mortes em 2021 chegou a 223, segundo a CNT. O levantamento ainda revelou que, em média, acontecem 41 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia, segundo dados referentes ao ano passado. Segundo o estudo da CNT, os dias da semana que mais acontecem acidentes são aos sábados, com 24,2%; domingo, com 18% e às quintas-feiras, com 14%.

Alexandre Perassoli, TV Centro América