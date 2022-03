Vereador Luciano Silva faz indicação para instalação de câmeras de monitoramento nos parques e semáforos

O vereador Darli Luciano da Silva levou a plenário para deliberação dos vereadores a Indicação nº 068/2022, endereçada ao prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, para solicitar a instalação de câmeras de segurança nos Parques Públicos, principalmente os localizados no Setor “C” e “E”, e em todos os semáforos das Avenidas e também na Perimetral Rogério Silva.

Conforme o vereador, o objetivo de ter esses equipamentos de monitoramento em pleno funcionamento é coibir vandalismos e infrações no transito.

A indicação foi motivada pelo vandalismo praticado no último final de semana no Parque das Capivaras, localizado na Avenida do Aeroporto, e também pelas constantes infrações de trânsito praticadas por condutores que não respeitam o tempo de parada nos semáforos e avançam o sinal vermelho podendo ocasionar acidentes e prejuízos ao município.

“A gente sabe que uma das formas de coibir o vandalismo são as câmeras de monitoramento, então, faço essa indicação para que seja colocado no Parque C e E, e também nos semáforos da cidade onde algumas pessoas muito irresponsáveis têm furado os sinais e causado muitos riscos de acidente para as outras pessoas que transitam pelas vias”, pontuou Luciano ao anunciar que a prefeitura irá instalar as câmeras nos próximos dias nesses locais e está elaborando um projeto para a instalação desses sistema de monitoramento em outros pontos da cidade.

Luciano Silva informou ainda que está elaborando um projeto de lei para coibir o vandalismo no município. “Será um projeto de lei para punir as pessoas que cometerem vandalismo e que jogar sujeira como está acontecendo na região central da cidade, e a segurança poderá ser reforçada com as câmeras de monitoramento que poderão flagrar as pessoas praticando vandalismo e jogando sujeira nas vias públicas e os comerciantes e o poder público poderão utilizar dessas imagens para punir pecuniariamente essas pessoas”, comentou.

