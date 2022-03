Paranaíta tira obrigatoriedade da máscara de proteção facial

Nesta sexta-feira 11 de março de 2022, foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos.

Após a revogação do Artigo 1º do Decreto Estadual nº 1.134, de 01 de Outubro de 2021, o prefeito Osmar Moreira, decide alterar o Decreto Municipal 194/2022 acompanhando o Governo do Estado, tornando facultativo o uso de máscaras de proteção individual.

O Governador Mauro Mendes revogou Decreto de obrigatoriedade do uso de mascaras em espaços públicos e privados. A revogação da norma foi publicada dia (08) no Diário Oficial do Estado, a nova determinação já está em vigência e os prefeitos passam a ter autonomia em relação ao uso de máscara de proteção, levando em consideração a realidade sanitária local.

A recomendação do uso poderá ser alterada, tendo como base as circunstâncias sanitárias locais. Para a atualização da medida, segundo o Governo do Estado, foram considerados os dados epidemiológicos da Covid-19, em Mato Grosso e a ampliação da imunização contra o coronavírus no Estado.

Ray Silva / Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães – Assessoria de Imprensa